Stanje na putevima: Radovi na više magistralnih cesta i dionica

Kolovoz je mjestimično vlažan, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, gdje je vidljivost smanjena zbog magle. Vozačima se savjetuje opreznija vožnja i poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti M-17.1 Zavidovići–Vozuća, u mjestu Krivaja, izvode se radovi na izgradnji pješačke staze. Saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, uz ručnu regulaciju, svakim danom osim nedjelje, u periodu od 7 do 16 sati.

Redovno održavanje svjetlosne signalizacije danas se obavlja na raskrsnicama magistralnih puteva u Kalesiji i Klokotnici.

Na mostu u Ostrožcu, na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica, zbog sanacije dilatacije, saobraća se jednom trakom, uz semaforsku regulaciju. Usporeno se vozi i kroz Kobilju Glavu (Sarajevo–Vogošća), gdje su u toku radovi na sanaciji klizišta, a odvijaju se do 15 sati jednom trakom.

Radovi na sanaciji klizišta izvode se i u mjestu Sijeračke stijene, na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina, gdje dolazi do polusatnih obustava saobraćaja u periodu od 7:30 do 17 sati.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj, u mjestu Ozimica, kod spoja sa budućom petljom autoceste, saobraćaj se odvija usporeno. Usporeno se vozi i na dionici Bileća–Trebinje, u mjestu Žudojevići, gdje su u toku sanacioni radovi na dužini od 300 metara.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, te na magistralnim cestama Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, a prosječno čekanje za putnička vozila je do 30 minuta. Međutim, početak primjene novog evropskog sistema registracije ulazaka i izlazaka (EES – Entry/Exit System) povremeno može izazvati duže zastoje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika) i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona, koja se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača. Teretna vozila mogu prelaziti na GP Šepak u terminima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom prelazak traje samo u noćnom terminu, od 22 do 6 sati. Autobusima je prolaz na ovom prelazu dozvoljen tokom cijelog dana.