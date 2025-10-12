Stanje na putevima: Radovi usporavaju vožnju na pojedinim mjestima

Jutros se na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća bez većih poteškoća, uz povoljne uslove za vožnju. Kolovoz je pretežno suh, a vidljivost dobra. Vozačima se ipak savjetuje dodatni oprez zbog mogućih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i poštivanje svih saobraćajnih propisa.

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, zbog sanacije klizišta i dalje se saobraća otežano, uz povremene polusatne obustave u periodu od 07:30 do 17 sati.

Radovi su aktuelni i na više dionica, uključujući autocestu A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever te magistralne ceste Klašnice–Banja Luka, Bileća–Trebinje, Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), Zenica–Doboj (Donja Vraca–Liješnica), Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk), Jajce–Crna Rijeka i Gacko–Foča (Sastavci).

Na magistralnoj cesti Žepče–Maglaj, na lokaciji Ozimica, saobraćaj se odvija usporeno zbog oštećenja kolovoza na spoju s budućom petljom autoceste.

Zbog održavanja brdske auto trke, danas će od 10 do 17:30 sati biti potpuno obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste od kružnog toka Grkarica do ulaza u Babin Do na Bjelašnici.

Od danas počinje primjena novog sistema registracije putnika za ulazak i izlazak iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), što bi povremeno moglo izazvati duža zadržavanja na graničnim prelazima. Trenutno, međutim, nema značajnijih gužvi na prelazima za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je na prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen saobraćaj za vozila teža od 5 tona. Teretna vozila preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretni saobraćaj na GP Šepak moguć je od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, a vikendom samo u noćnom terminu od 22 do 06 sati.