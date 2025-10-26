Stanje na putevima u BiH: Mokri kolovozi i brojni radovi, vozačima se savjetuje oprez

Putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom prohodni, ali se saobraća po mokrim i vlažnim kolovozima, uz upozorenje na moguće odrone zemlje i kamenja zbog nestabilnog vremena i temperaturnih promjena. Poseban oprez potreban je na dionicama Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani, Sarajevo–Foča–Šćepan Polje i Rogatica–Višegrad.

Iz nadležnih službi apeluju na vozače da prilagode vožnju uslovima na cesti, te da svi učesnici u saobraćaju poštuju propise.

Radovi i obustave

Na magistralnoj cesti Dobro Polje–Miljevina, u mjestu Sijeračke stijene, u toku je sanacija klizišta zbog čega se u periodu od 08 do 17 sati saobraćaj povremeno obustavlja do 45 minuta.

Zbog saniranja aktivnog klizišta, regionalni put Ostrožac–Buturović Polje je privremeno zatvoren, a saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

Radovi su aktuelni i na dionici autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima: Semizovac–Olovo, Donja Orahovica–Šićki Brod (kod Koksare Lukavac), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Konjic–Jablanica (Ostrožac), Jablanica–Prozor (Mirci), Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na dionici Žepče–Maglaj (Ozimica), zbog oštećenja kolovoza i radova na budućoj petlji autoceste, saobraćaj se odvija usporeno.

Granični prelazi

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, ali se zbog novog Entry/Exit sistema (EES) Evropske unije očekuju povremena duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila preko 5 tona saobraćaj zabranjen na GP Karakaj kod Zvornika. Teretni saobraćaj se preusmjerava na prelaze Bratunac i Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak, na kojem je za teretna vozila prolaz dozvoljen od 09 do 13 sati i 22 do 06 sati, a vikendom od 22 do 06 sati.

