Stanje na putevima: Upozorenje na odrone i radove

RTV SLON
Foto: Arhiva

Na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnim i mjestimično mokrim kolovozima, dok magla dodatno otežava uslove vožnje na više dionica, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Vidljivost je smanjena na pravcima Turbe–Nević Polje, Donji Vakuf–Bugojno, Bugojno–Kupres, Srebrenik–Šićki Brod, Simin Han–Banj Brdo, Olovo–Kladanj, Kladanj–Vlasenica, Kiseljak–Kobiljača, Gornji Vakuf/Uskoplje–Prozor te Konjic–Sarajevo.

Zbog učestalih odrona pojačan oprez potreban je na dionicama Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad.

Vozači se dodatno upozoravaju na moguće izlaske divljih konja na kolovoz na putevima Šuica–Livno, Glamoč–Priluka i Sarajevo–Rogatica.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Putnička vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Kalinovika, gdje je dio ceste makadamski, i preko Grebka, dok teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Goražda.

Zbog radova na postavljanju bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi promet se odvija samo preticajnom trakom. Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na većini graničnih prelaza zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna, ali su moguća duža čekanja zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Pojačan saobraćaj i brojna ograničenja na pojedinim dionicama i prelazima

BiH

Mokri kolovozi, magla i brojna ograničenja na putevima u BiH

Istaknuto

Magla i mokar kolovoz, vozačima upućena upozorenja

Vijesti

Stanje na putevima u BiH: Zbog saobraćajne nesreće obustavljen saobraćaj na...

Istaknuto

Kiša, vjetar i klizav kolovoz usporavaju saobraćaj u većem dijelu zemlje

Istaknuto

Magla i odroni otežavaju vožnju širom BiH

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je 11 beba

Magazin

Istraživanje: Mlađe generacije imaju znatno veći rizik od psihotičnih poremećaja

Vijesti

U FBiH lani rođeno 15.387 djece, umrla 20.541 osoba, prirodni priraštaj u minusu

Magazin

Otkrijte raskoš istanbulske baštine u Muzeju mozaika Zeytinburnu

Vijesti

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom: Stavljanje BiH na sivu listu prijeti investicijama i finansijskoj stabilnosti

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]