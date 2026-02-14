Stanje na putevima: Upozorenje na odrone i radove

Na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća se po vlažnim i mjestimično mokrim kolovozima, dok magla dodatno otežava uslove vožnje na više dionica, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Vidljivost je smanjena na pravcima Turbe–Nević Polje, Donji Vakuf–Bugojno, Bugojno–Kupres, Srebrenik–Šićki Brod, Simin Han–Banj Brdo, Olovo–Kladanj, Kladanj–Vlasenica, Kiseljak–Kobiljača, Gornji Vakuf/Uskoplje–Prozor te Konjic–Sarajevo.

Zbog učestalih odrona pojačan oprez potreban je na dionicama Bihać–Srbljani–Bosanska Krupa, Jajce–Banja Luka, Turbe–Karanovac, Bugojno–Kupres, Jablanica–Prozor, Konjic–Jablanica–Mostar–Doljani, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad.

Vozači se dodatno upozoravaju na moguće izlaske divljih konja na kolovoz na putevima Šuica–Livno, Glamoč–Priluka i Sarajevo–Rogatica.

Obustavljen je saobraćaj za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina. Putnička vozila do 3,5 tone mogu koristiti alternativne pravce preko Kalinovika, gdje je dio ceste makadamski, i preko Grebka, dok teretna vozila saobraćaju preko Rogatice i Goražda.

Zbog radova na postavljanju bukobrana na dionici autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi promet se odvija samo preticajnom trakom. Na magistralnom putu Jablanica–Blidinje dozvoljen je prolaz vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Na većini graničnih prelaza zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna, ali su moguća duža čekanja zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.