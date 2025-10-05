Stanje na putevima: Zastoj na magistralnom putu zbog saobraćajne nezgode

Zbog saobraćajne nezgode koja se jutros dogodila na magistralnom putu M-4 Lukavac–Gračanica, u mjestu Donja Orahovica, saobraćaj je potpuno obustavljen. Putnička vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac preko Petrova.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine vozi se po mokrom i vlažnom kolovozu, a prisutni su i brojni odroni, zbog čega se vozačima savjetuje povećan oprez. Na pojedinim dionicama, posebno u kotlinama i na planinskim prevojima, magla i niska oblačnost dodatno smanjuju vidljivost.

Na magistralnom putu M-17, na dionici Žepče–Maglaj (lokacija Ozimica), saobraćaj se odvija usporeno zbog oštećenja kolovoza u blizini buduće petlje autoceste. Zbog velike frekvencije vozila, mogući su povremeni zastoji i duža zadržavanja.

Na dionici M-17.5 Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke) izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno, naizmjenično svakim danom osim nedjelje, od 7 do 17:30 sati, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen.

Radovi su aktivni i na autocesti A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever te na više magistralnih pravaca: Zenica–Doboj (Donja Vraca–Liješnica), Tuzla–Orašje (Cerik), Jablanica–Prozor (naselje Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Zbog neophodnih radova obustavljen je saobraćaj i na regionalnom putu Zavidovići–Kamenica, a vozila su preusmjerena na alternativne rute.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja – putnička vozila čekaju do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj kod Zvornika zatvoren za vozila preko 5 tona, koja se preusmjeravaju na prelaze Bratunac ili Rača. Teretna vozila mogu prelaziti preko GP Šepak u terminima od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, a vikendom samo noću, od 22 do 6 sati, saopćeno je iz BIHAMK-a.