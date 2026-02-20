Stiže snijeg i susnježica

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u subotu se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima ponegdje u Bosni moguć je slab snijeg. Krajem dana i tokom noći u nizinama centralne, istočne i sjeverne Bosne prognozira se kiša ili susnježica, dok se u višim područjima očekuje slab snijeg. Na jugu i jugozapadu puhat će slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od minus četiri do dva stepena, na jugu do šest, dok će dnevne iznositi od nula do šest, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.

U nedjelju, 22. februara, u Bosni će biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne moguć je slab snijeg. Na jugu i jugozapadu zadržat će se umjerena bura, dok će u ostatku zemlje puhati slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature bit će od minus dva do četiri stepena, na jugu do šest, a dnevne od pet do 11, na jugu do 16 stepeni.

U ponedjeljak, 23. februara, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od nula do šest, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

U utorak, 24. februara, prognozira se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, većim dijelom dana zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature iznosit će od dva do osam, a dnevne od 11 do 17 stepeni Celzijusa.