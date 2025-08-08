Stranke Trojke: Referendum o odlukama Suda BiH je novo krivično djelo!

Saopštenje stranaka Trojke naglašava da je vladavina prava temeljna vrijednost svake demokratske države i ključna za njeno funkcioniranje, a da nezavisno i nepristrasno pravosuđe predstavlja osnovu njenog uspostavljanja i provođenja.

“Vladavina prava je temeljna vrijednost svake demokratske države i od presudne je važnosti za njeno funkcioniranje, dok je nezavisno i nepristrasno pravosuđe ključ za njenu uspostavu i provođenje.

Pored činjenice da svaki referendum o preispitivanju pravosnažnih sudskih presuda duboko potkopava ustavni princip vladavine prava, jer presude Suda BiH se ne preispituju na referendumu, već se provode, Dodik i Stevandić kroz najavu referenduma o prihvatanju konačne presude Suda BiH, o čemu bi navodno NSRS trebala uskoro odlučivati, čine novo krivično djelo protiv ustavnog poretka.

Očekujemo od pravosudnih institucija da u ovom i svakom drugom slučaju u potpunosti urade posao iz svoje nadležnosti i zaštite načelo ustavnosti i zakonitosti, kao i princip da nijedan pojedinac ne može biti iznad Ustava i zakona.

Podsjećamo da se pored slučaja za koji je Dodik presuđen vodi još jedan u kojem pravosuđe procesuira Dodika, Viškovića i Stevandića zbog krivičnog djela “napad na ustavni poredak”.

Ukidanje pritvora i potjernice nakon što su se dobrovoljno pojavili u Tužilaštvu BiH, uz određivanje mjera obaveznog javljanja nadležnim policijskim organima, ne znači da je ovaj slučaj završen. Naprotiv.

Vjerujemo da će javnost biti informisana o tome u kojoj se fazi predmet nalazi i koje korake je Tužilaštvo BiH dalje poduzelo u vezi sa ovim predmetom”, saopštili su.