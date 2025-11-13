Šta su obični stubići za hrabre, a visprene?

Jutros je na trotoaru kod Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla zabilježena nesvakidašnja scena, samo nekoliko dana nakon što su na ovoj dionici postavljene fizičke barijere kako bi se spriječilo parkiranje na trotoarima.

Vozač putničkog vozila pokušao je proći kroz niz stubića koji razdvajaju trotoar od kolovoza i uprkos ograničenom prostoru, krenuo cijelom dužinom između njih. Tokom pokušaja manevrisanja vozilo je u više navrata zakačilo stubiće, a na kraju je, nailazeći na saobraćajni znak koji mu je blokirao prolaz, bio primoran preklopiti retrovizor kako bi nastavio dalje.

Ovaj prizor dodatno je rasplamsao raspravu među građanima o postavljanju stubića na prilazu UKC-u. Dok jedni smatraju da snimak pokazuje koliko je nepropisno parkiranje godinama bilo ukorijenjeno, drugi poručuju da je ovaj potez Grada Tuzle morao biti praćen izgradnjom adekvatnog parkinga, kako bi se izbjegle ovakve situacije.

Podsjetimo, stubići su postavljeni na trotoarima od ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine prema UKC-u, u sklopu projekta uređenja pješačkih površina. Cilj je povećati sigurnost pješaka i spriječiti parkiranje vozila na mjestima gdje je to zabranjeno.

Današnji događaj, međutim, pokazuje da dio vozača i dalje pokušava pronaći alternativne načine da se probije kroz zonu namijenjenu pješacima, bez obzira na prepreke.

Rasprava o stubićima i dalje traje, a jutrošnji primjer ponovo otvara pitanje koliko je teško uspostaviti red u praksi, čak i kada se fizičke barijere postave tamo gdje su pravila godinama bila ignorisana.