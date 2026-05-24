Sunčan dan pred Tuzlom: Evo šta donosi vremenska prognoza

U Tuzli se danas očekuje prelijep i sunčan dan, uz temperature koje će od jutarnjih 11 stepeni postepeno rasti do ugodnih 26 stepeni u popodnevnim satima.

Vjetar će biti slab, do tri metra u sekundi, pa neće značajnije uticati na boravak na otvorenom. Zbog toplog i sunčanog vremena preporučuje se lagana ljetna odjeća, majica kratkih rukava, lagane pantalone ili suknja.

Za večernje sate, kada će temperatura pasti na oko 16 stepeni, korisno je ponijeti laganu jaknu ili duksericu. Dan će biti pogodan za šetnju, boravak u prirodi i druge aktivnosti na otvorenom, uz preporuku zaštite od sunca.

U Tuzlanskom kantonu danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa slabim do umjerenim vjetrom. U većini gradova, uključujući Tuzlu, Lukavac, Kalesiju i Živinice, temperature će se kretati od jutarnjih 10 do kasnopopodnevnih 26 stepeni.

U Gradačcu se očekuje nešto viša temperatura, do 27 stepeni, uz malo jači vjetar.

Padavine nisu prognozirane, pa će veći dio dana biti pogodan za boravak na otvorenom. Aktivnih upozorenja nema, saopćeno je iz vremenskaprognoza.ba.