Sunčano i toplo u Tuzli danas do 16°C, narednih dana stižu pljuskovi i promjenjivo vrijeme

Jasmina Ibrahimović
Foto: RTV Slon/ Sunce

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan bez padavina. Temperatura će se kretati od 2°C u ranim jutarnjim satima do ugodnih 16°C poslijepodne.

Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.4 m/s. Večer će biti hladna, s temperaturama koje padaju na oko 4-5°C. Preporučuje se laganija jakna ili kaput ujutro i navečer, dok će tokom dana biti dovoljno laganija odjeća. Nemojte zaboraviti na sunčane naočale.

U narednih sedam dana prognoza za Tuzlu pokazuje promjenjivo vrijeme. Utorka, 17. marta, očekuje se oblačno s visokom vjerojatnošću pljuskova, a srijeda, 18. marta, će biti najkišovitiji dan sa jakim pljuskovima.

Od četvrtka, 19. marta, vremenski uvjeti će se postepeno poboljšavati, s manje oblačnosti i minimalnim padavinama. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je petak, 20. marta, kada se očekuje vedro nebo i gotovo potpuno suho vrijeme. Temperaturni raspon će biti od 0°C do 3°C, pa je potrebna toplija odjeća.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Vijesti

Vremenska prognoza: Moguće padavine u većini BiH

Vijesti

Sunčano uz postepeno naoblačenje: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Istaknuto

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

Vijesti

Sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme: Temperature u BiH do 21 stepen

Istaknuto

Danas sunčano vrijeme uz malu oblačnost

BiH

Denis Bećirović od danas predsjedavajući Predsjedništva BiH

Istaknuto

Hoće li danas biti ukinute akcize na gorivo?

Istaknuto

U Tuzlanskom kantonu 18 intervencija vatrogasaca u protekla 24 sata

Istaknuto

Saobraćaj u BiH bez većih zastoja, radovi na više dionica i izmijenjen režim na pojedinim cestama

Tuzla i TK

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje svih naselja

