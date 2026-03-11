Sunčano vrijeme preovladavat će danas u Bosni i Hercegovini, uz postepen porast naoblake tokom dana, dok su u poslijepodnevnim satima ili tokom noći mogući rijetki lokalni pljuskovi.

Prema prognozi meteorologa, vjetar će danas biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 2 i 8 stepeni, dok će dnevne dosezati od 14 do 20 stepeni Celzijusa.

Tokom četvrtka očekuje se promjena vremena uz više oblaka. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u poslijepodnevnim satima i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni i grmljavinom. Vjetar će biti slab, na sjeveru zemlje sjeverni i sjeverozapadni, dok će u ostalim krajevima puhati južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 9 stepeni, a dnevne između 13 i 19 stepeni.

U petak će u većem dijelu zemlje ponovo biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Ipak, meteorolozi najavljuju mogućnost lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima ili tokom noći, a ponegdje je moguća i grmljavina. Vjetar će većim dijelom dana biti slab i dolazit će s juga i jugozapada. Temperature će biti slične kao dan ranije, jutarnje od 3 do 9 stepeni, a dnevne između 13 i 19 stepeni.

U subotu se očekuje umjereno oblačno vrijeme. Na jugu i jugozapadu zemlje vjetar će povremeno biti umjeren do pojačan, dok će u ostalim područjima puhati slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 3 do 9 stepeni, dok će dnevne dosezati između 14 i 20 stepeni Celzijusa.

Prognoza za naredne dane pokazuje da će temperature ostati relativno stabilne, uz povremeno naoblačenje i mogućnost kratkotrajnih pljuskova.