Sutra počinje isplata penzija za novembar, evo koji su iznosi

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža penzija za novembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za novembar 374.570, iznosi 761,74 KM.

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 miliona KM.