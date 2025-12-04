Sutra počinje isplata penzija za novembar, evo koji su iznosi

Selma Jatić
Sutra počinje isplata penzija za novembar, evo koji su iznosi

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec novembar 2025. godine bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 5. decembra 2025. godine.

Najniža penzija za novembar iznosi 599,28 KM, zagarantovana 715,21 KM, dok je najviša penzija 2.996,40 KM.

Prosječna penzija korisnika samostalne penzije, kojih je na isplati za novembar 374.570, iznosi 761,74 KM.

Penziju za novembar primit će ukupno 464.203 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 315,6 miliona KM.

ANALIZIRAMO: kolike su danas penzije, šta su očekivanja penzionera, a šta je realnost?

pročitajte i ovo

Vijesti

ANALIZIRAMO: kolike su danas penzije, šta su očekivanja penzionera, a šta...

Vijesti

Novi rast penzija u Srbiji: Evo koliko će iznosti prosječna penzija

Tuzla i TK

Penzioneri u Tuzli izašli na ulice: Zatraženo hitno povećanje penzija

Vijesti

Penzioneri iz inostranstva moraju do kraja godine poslati potvrdu o životu...

Tuzla i TK

Penzioneri izlaze na ulice Tuzle zbog niskih penzija i neispunjenih obećanja

Vijesti

Ističe vrijeme za usvajanje novog Zakona o PIO, manje nade za...

BiH

Delegacije Parlamenta BiH i Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva razgovarale o evropskim integracijama

PROMO

DJ Night na Gradskom klizalištu Panonika ove subote

Istaknuto

Dodatnih 1,43 miliona KM podrške za poljoprivrednike u TK

BiH

Evropska komisija odobrila Reformsku agendu BiH i otvorila put ka 976,6 miliona eura podrške

BiH

Ademović primio ambasadora Palestine Rezeqa Namooru u oproštajnu posjetu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]