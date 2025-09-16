Teška saobraćajna nesreća na carinskom terminalu u Gradišci

Nedžida Sprečaković
policija traka stop
Foto: Ilustracija

Na carinskom terminalu u Gradišci danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, poginuo vozač automobila Citroen C5.

Prema prvim saznanjima, automobil je udario u zadnji dio kamiona. Na lice mjesta odmah su izašle ekipe Hitne pomoći, policija i vatrogasci.

Zvanične informacije o stanju učesnika nesreće još uvijek nisu dostupne, a policija provodi uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti i detalje ovog događaja.

Očekuje se da će više podataka biti poznato nakon završetka uviđaja.

