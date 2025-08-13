Teška saobraćajna nesreća, povrijeđene dvije žene i maloljetno dijete

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21.20 sati u mjestu Trnopolje kod Prijedora teško su povrijeđena tri pješaka, dvije žene i maloljetno dijete.

Uviđajem je utvrđeno da je vozač „golfa“ M.B. iz Trnopolja vozilom udario tri žene, a nezvanično FENA saznaje da se radi o majci, djetetu i baki koji su se kretali ivicom kolovoza.

Zbog težine povreda sve tri osobe su prevezene u UKC RS.

Kako se navodi u saopštenju iz Policijske uprave Prijedor, nakon kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor će biti podnesen izvještaj za počinjeno krivično djelo „ugrožavanje javnog saobraćaja“.