TK: Vlada utvrdila izmjene Zakona o prostornom uređenju i građenju

Arnela Šiljković - Bojić

U cilju omogućavanja provođenja postupaka izdavanja urbanističke saglasnosti u skladu s načelima efikasnosti i ekonomičnosti propisanim Zakonom o upravnom postupku FBiH, te radi olakšavanja realizacije javnih projekata, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju.

Kako je obrazloženo, prilikom pripreme izmjena uzete su u obzir specifičnosti postupaka javnih nabavki, kao i mogući zastoji koji ne nastaju krivicom investitora.

Predloženim izmjenama važeći zakon usklađuje se sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, usklađivanje se vrši i s Uredbom o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju BiH, kao i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi u Federaciji BiH i šire.

Za takve projekte urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

