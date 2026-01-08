Tokom noći pale nove količine snijega, snježni pokrivač dodatno porastao širom BiH

Tokom noći pale su nove količine snijega, a nakon kratkog smirivanja vremena padavine su ponovo zahvatile veći dio zemlje i dodatno povećale visinu snježnog pokrivača. Prema jutrošnjim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, snijeg je padao gotovo u svim krajevima Bosne, dok su pojedine planinske i brdske oblasti zabilježile još značajniji porast ukupne visine snijega.

Najviše snijega i dalje je na Bjelašnici, gdje je izmjereno čak 162 centimetra. U većem dijelu sjeverne i zapadne Bosne visina snijega se kreće između 20 i gotovo 40 centimetara, pa je tako u Sanskom Mostu izmjereno 37, u Sarajevu na Bjelavama 38, u Drvaru i Mrkonjić Gradu po 36, u Bihaću 30, u Han Pijesku 30, dok je u Bijeljini izmjereno 27 centimetara snijega. U Banjoj Luci je jutros zabilježeno 22 centimetra, u Doboju 28, u Prijedoru 26, u Srebrenici 22, dok je u Višegradu izmjereno 11 centimetara. Nešto manji snježni pokrivač zabilježen je u Gacku, gdje je izmjereno 6 centimetara, te u Livnu 19 centimetara.

Za Tuzlu Federalni hidrometeorološki zavod jutros nije objavio zvaničan podatak, ali prema našim mjerenjima, nakon jučerašnjih oko 40 centimetara snijega, tokom noći je palo dodatnih 4 centimetra, pa je snježni pokrivač u gradu još viši nego prethodnog dana.

Nastavak snježnih padavina dodatno je zakomplikovao situaciju na cestama, ali i u svakodnevnom funkcionisanju gradova i općina, gdje su komunalne službe već danima pod pojačanim opterećenjem. Poseban problem i dalje predstavlja težak i vlažan snijeg, koji se zadržava na drveću, električnim vodovima i krovovima, dok se u pojedinim krajevima bilježe i povremeni prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Tokom noći pale nove količine snijega, a prema najavama meteorologa, zimsko vrijeme će se zadržati i u narednim danima, uz niske temperature i povremene nove padavine, što znači da će se snježni pokrivač u mnogim krajevima još neko vrijeme zadržati.