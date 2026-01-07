Tokom noći pao novi snijeg, povećana visina snježnog pokrivača i zabilježene obilne padavine

Tokom noći u većem dijelu Bosne i Hercegovine pao je novi snijeg, čime se dodatno povećala visina snježnog pokrivača u brojnim gradovima i planinskim područjima. Jutarnja mjerenja od 7. januara 2026. godine pokazuju da su pojedine sredine dobile još nekoliko centimetara snijega, što je dodatno otežalo saobraćaj i svakodnevno funkcionisanje.

Najviše snijega i dalje ima na planinama. Na Bjelašnici je izmjereno 149 centimetara snijega, dok u nižim krajevima visina snježnog pokrivača također nije zanemariva. U Tuzli je jutros izmjereno 40 centimetara snijega, u Sanskom Mostu 39, Mrkonjić Gradu 36, Bihaću 32, Doboju 30, Bijeljini i Prijedoru po 26 centimetara. U Han Pijesku je 22 centimetra snijega, Sokolcu 19, Livnu 15, Srebrenici 13, dok su najmanje količine snijega zabilježene u Rudom i Višegradu, po 4 centimetra.

Pored snijega, u protekla 24 sata u mnogim krajevima padala je i kiša, pa je zabilježen i značajan bilans padavina. Prema mjerenjima od 7. januara 2026. godine, najviše kiše palo je na Čemernu, čak 79 litara po metru kvadratnom, te u Gacku 66 i Bileći 44 litra. Na Bjelašnici je zabilježeno 21 litar, u Livnu i Sanskom Mostu po 22, u Mostaru 24, Trebinju 25 i Višegradu 24 litra po metru kvadratnom.

U većim gradskim centrima količine padavina bile su nešto manje. U Banja Luci je izmjereno 13 litara kiše, u Bihaću 16, Bosanskom Novom 13, Prijedoru 12, Doboju 11, Tuzli 8, Srebrenici 9, Zenici 9 i Han Pijesku 9 litara po metru kvadratnom. U Bijeljini je palo svega 3 litra kiše.

Kombinacija novog snijega i kiše dodatno je zakomplikovala stanje na terenu, posebno u višim predjelima gdje postoji povećan rizik od poledice, klizišta i odrona. Nadležne službe i dalje apeluju na oprez u saobraćaju, kao i na izbjegavanje putovanja bez prijeke potrebe, jer se vremenski uslovi i dalje mogu brzo mijenjati.