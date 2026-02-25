Tradicionalne bosanske hurmašice: Jednostavan recept za desert koji uvijek uspijeva

Bez obzira na godišnje doba, tradicionalne bosanske hurmašice ostaju jedan od najprepoznatljivijih kolača domaće kuhinje. Njihova zlatna boja, miris svježe pečenog tijesta i sočnost natopljena agdom vraćaju uspomene na porodična okupljanja i praznične trpeze, a pritom su i jedan od ekonomičnijih deserata koji ne zahtijeva skupe sastojke.

Za pripremu tijesta potrebno je 500 grama brašna, 200 grama svježeg maslaca, dva jaja, 150 grama šećera, jedan prašak za pecivo i 100 grama mljevenih oraha. Agda se priprema od 500 grama šećera, 500 mililitara vode i soka jednog limuna.

Rerna se zagrijava na 180 stepeni, a suhi sastojci se najprije sjedine u posudi, nakon čega se dodaju otopljeni maslac i jaja. Smjesu je potrebno dobro izmiješati dok ne postane kompaktna i glatka. Od tijesta se oblikuju male kuglice koje se blago spljošte, tradicionalno uz pomoć rendeta kako bi dobile karakterističnu šaru, te se redaju na pleh obložen papirom za pečenje. Peku se oko 20 minuta, dok ne poprime zlatno-rumenu boju.

Dok se hurmašice peku, u šerpi se prokuha voda sa šećerom, a nakon ključanja dodaje se limunov sok i kuha još nekoliko minuta. Važno je da i hurmašice i agda budu vruće prilikom prelijevanja, kako bi kolač ravnomjerno upio sirup. Nakon toga se ostavljaju da se potpuno ohlade i stegnu.

Za bogatiji okus preporučuje se korištenje svježe mljevenih oraha, dok oni koji preferiraju blažu slatkoću mogu smanjiti količinu šećera u agdi. Za dodatnu aromu, u ohlađenu agdu može se dodati nekoliko kapi ružine vodice, čime se dobija suptilan orijentalni ton.

Jednostavne za pripremu, a raskošnog okusa, hurmašice su desert koji gotovo nikada ne razočara.