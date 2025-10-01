Troje mrtvih u saobraćajnoj nesreći na M-16

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u poslijepodnevnim satima u mjestu Ćurčića Lug kod Bugojna, poginule su tri osobe, dok je jedna povrijeđena.

Do nesreće je došlo u sudaru dva putnička vozila, Golfa i Škode, na magistralnom putu M-16 Bugojno–Donji Vakuf.

“U Golfu su smrtno stradali vozač i suvozač, dok je suvozač u Škodi također poginuo. Vozač Škode zadobio je teške tjelesne povrede i prebačen je u Kantonalnu bolnicu u Travniku na ukazivanje ljekarske pomoći”, rekao je Hasan Hodžić, portparol MUP-a Srednjobosanskog kantona, prenosi Infobugojno.

Dežurni policajac Policijske stanice Bugojno potvrdio je da je u toku uviđaj, te da trenutno nije poznat stepen povreda vozača Škode. Saobraćaj na ovom dijelu magistralnog puta je potpuno obustavljen.