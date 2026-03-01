Trump zaprijetio Iranu: “Ako napadnu, udarit ćemo ih silom koju nikad niko prije nije vidio”

Iranska elitna Revolucionarna garda zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama pokretanjem, kako su naveli, „najžešće ofanzivne operacije“ u historiji Islamske Republike, uz poruku da bi takva akcija mogla započeti u bilo kojem trenutku.

Ove prijetnje uslijedile su nakon što je u zajedničkim američko-izraelskim napadima ubijen iranski vrhovni vođa Ali Khamenei, što je izazvalo oštru reakciju vlasti u Teheranu i najavu brze odmazde.

Korpus čuvara islamske revolucije, poznat kao Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), oglasio se nedugo nakon napada saopćenjem u kojem se navodi: „Protiv okupiranih teritorija i baza američkih terorista uskoro će započeti najžešće ofenzivne operacije u historiji Oružanih snaga Islamske Republike Iran.“

Iranska vlada je u posebnoj izjavi poručila da „ovaj veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora“ te da će, prema njihovim riječima, otvoriti „novo poglavlje u historiji islamskog svijeta“.

Na dešavanja je reagovao i američki predsjednik Donald Trump, koji se oglasio putem društvene mreže Truth Social. „Iran je upravo izjavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego ikad prije. Međutim, bolje bi im bilo da to ne rade. Jer, ako to učine, udarit ćemo ih silom koju nikad niko prije nije vidio“, poručio je Trump.

