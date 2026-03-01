Tufahije za iftar: Miris djetinjstva i slatki završetak ramazanskog dana

Tufahije su jedan od onih kolača koji u ramazanu imaju posebno mjesto na trpezi. Nakon dana posta, kada se porodica okupi, ova sočna jabuka punjena orasima i prelivena agdom donosi poznatu toplinu domaće kuhinje. Nisu komplikovane za pripremu, a ostavljaju snažan dojam i izgledom i okusom.

Iako ih mnogi vežu za posebne prilike, tufahije su zapravo vrlo jednostavan desert. Potrebno je malo strpljenja i nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je slastica koja savršeno zaokružuje iftarski obrok.

Sastojci

Za 6 tufahija potrebno je:

6 većih jabuka

100 g mljevenih oraha

3–4 kašike šećera (za punjenje)

1 vanilin šećer

1 kašika limunovog soka

Za agdu:

500 ml vode

250–300 g šećera

sok pola limuna

Po želji za dekoraciju:

umućeno slatko vrhnje

malo sjeckanih oraha

Priprema

Jabuke ogulite i pažljivo izdubite sredinu, vodeći računa da dno ostane cijelo kako punjenje ne bi iscurilo. U šerpi prokuhajte vodu i šećer za agdu, dodajte limunov sok i pustite da lagano krčka nekoliko minuta.

U pripremljenu agdu složite jabuke i kuhajte ih na umjerenoj vatri 10 do 15 minuta, dok ne omekšaju, ali da zadrže oblik. Nakon kuhanja ostavite ih da se ohlade u agdi kako bi upile sirup.

U međuvremenu pomiješajte mljevene orahe, šećer, vanilin šećer i nekoliko kašika agde kako biste dobili sočnu smjesu. Ohlađene jabuke pažljivo napunite nadjevom od oraha.

Tufahije se serviraju hladne, uz malo sirupa u kojem su se kuhale. Po vrhu se može dodati umućeno slatko vrhnje i posuti sjeckanim orasima.

Slatki završetak iftara

Nakon hurmi, supe i glavnog jela, tufahije donose lagan, ali bogat završetak iftara. Njihova kombinacija kuhanih jabuka, oraha i sirupa daje osjećaj sitosti bez težine, a blaga svježina limuna uravnotežuje slatkoću.

U ramazanskim večerima, kada se traže okusi koji spajaju tradiciju i toplinu doma, tufahije su uvijek siguran izbor.

