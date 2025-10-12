Tuzla nastavlja s čišćenjem riječnih korita: „Prevencija je najbolja zaštita od poplava“

U okviru redovnih aktivnosti na zaštiti od poplava, Grad Tuzla nastavio je radove na čišćenju riječnih korita, s ciljem povećanja sigurnosti građana i zaštite imovine.

Trenutno se radovi izvode na koritu rijeke Jale u Slavinovićima, nakon čega će se mehanizacija premjestiti u Simin Han, dok je paralelno započeto i čišćenje Moluškog potoka.

„Prevencija je najbolja zaštita od poplava. Danas smo radili na koritu rijeke Jale u Slavinovićima, a nakon toga se mehanizacija seli u Simin Han“, navode iz Grada Tuzle, dodajući da su radovi dio kontinuiranih mjera zaštite i održavanja vodotoka.

Kako ističu, problemi na terenu nisu mali. „Suočavamo se s poteškoćama, nelegalna ucjevljenja i ograde uz samo korito smanjuju protok vode i povećavaju rizik od šteta na objektima. Bez obzira na izazove, ne odustajemo!“

Iz gradske uprave poručuju da će se radovi nastaviti onoliko koliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, jer je sigurnost građana prioritet.

„Sigurnost naših građana i zaštita imovine uvijek su na prvom mjestu. Zajedno čuvamo našu Tuzlu – grad koji misli na budućnost!“