Tuzlake i ove godine očekuje spektakularan doček Nove godine na Trgu slobode

RTV SLON

Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle i ove zime nastavljaju tradiciju organizovanja javnog dočeka Nove godine na Trgu slobode, najvećem trgu u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će hiljade građana i gostiju iz cijele regije zajedno ući u 2026. godinu uz bogat muzički i zabavni program.

Manifestacija „Zima u Tuzli“, koja je postala prepoznatljiv turistički brend regije, i ove godine donosi raznovrsne sadržaje koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana, jačanju turističke ponude grada i podršci lokalnim privrednicima. Partneri projekta, među kojima su Bingo Grupa i NLB Banka d.d. Sarajevo, nastavljaju tradiciju društvene odgovornosti i podrške zajednici.

Trg slobode i ove zime bit će središnje mjesto okupljanja Tuzlaka i posjetilaca iz drugih gradova, a uz bogat program i prazničnu atmosferu, Tuzla će ponovo biti jedan od najposjećenijih gradova u novogodišnjoj noći.

Već sutra će biti objavljeno ko će ove godine uvesti Tuzlake u novu godinu, a organizatori najavljuju muzički spektakl vrijedan pažnje.

