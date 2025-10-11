Tuzlanski kanton bez ijednog kilometra autoceste: Vlada TK traži deblokadu projekata

Tuzlanski kanton se već godinama suočava s ozbiljnim izazovima kada je riječ o izgradnji putne infrastrukture, jer na njegovom području nije izgrađen niti jedan kilometar autoceste ili brze ceste. To je, kako se navodi, poražavajuća činjenica ako se uzme u obzir da je Tuzlanski kanton privredno najrazvijeniji u Bosni i Hercegovini, te da se na njegovom području registruje čak 12 posto svih vozila u državi, odnosno 157.000 u 2024. godini.

„Tuzlanski kanton je sa stanovišta izgradnje putne infrastrukture u nezavidnoj situaciji jer na području Tuzlanskog kantona nemamo izgrađen niti jedan metar saobraćajnica visokog nivoa saobraćajne usluge ranga autoceste ili brze ceste, što je poražavajuće“, navodi se u saopštenju Vlade TK.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona naglašavaju da su razlozi za višegodišnje kašnjenje u realizaciji infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH brojni i složeni, te da uključuju niz pravnih, administrativnih i imovinsko-pravnih prepreka.

„Najvećih problema u implementaciji infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, pa prema tome i u Tuzlanskom kantonu, predstavljaju spor proces eksproprijacije, neuređeni vlasnički odnosi, neažurne zemljišne knjige, te institucionalne blokade zbog nepostojanja jedinstvenog Zakona o državnoj imovini“, stoji u dokumentu.

Poseban problem, kako se navodi, predstavlja nefunkcionisanje Komisije za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH, koja ne radi od 2018. godine, a bez čijeg angažmana nije moguće mijenjati namjenu državnog zemljišta potrebnog za infrastrukturne projekte.

„S obzirom na to da je veliki dio zemljišta predviđenog za trasu autocesta, zaobilaznica i brzih cesta na području Tuzlanskog kantona u vlasništvu države Bosne i Hercegovine, procedura promjene namjene zemljišta nije moguća bez aktivnog učešća Komisije za državnu imovinu pri Vijeću ministara BiH. Ova komisija, međutim, već godinama ne funkcionira“, navedeno je.

Zbog toga su trenutno blokirani brojni kapitalni projekti, među kojima su i izgradnja dvotračne ceste Šićki Brod – Đurđevik (zaobilaznica oko Živinica), autoceste A2 Tuzla – Brčko – Orašje, brze ceste Tuzla – Dubrave – Kalesija – Zvornik, te saobraćajnica Tuzla – Kladanj – Olovo – Sarajevo.

Kako bi se prebrodile administrativne prepreke, Vlada Tuzlanskog kantona uputila je nekoliko inicijativa prema institucijama viših nivoa vlasti i Uredu visokog predstavnika u BiH.

„Upućen je zahtjev Vijeću ministara BiH za hitno imenovanje Komisije za državnu imovinu. Takođe, upućena je inicijativa za izmjenu Zakona o poljoprivrednom zemljištu te inicijativa za dopunu Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, uz zahtjev za izuzeće pri izgradnji kapitalnih infrastrukturnih projekata“, navode iz Vlade TK.

Istovremeno, Vlada je uputila i zahtjev Uredu visokog predstavnika u BiH da se izuzmu određene parcele potrebne za izgradnju prve faze ceste Šićki Brod – Đurđevik, koja je od posebnog značaja za povezivanje Tuzlanskog kantona s ostatkom zemlje.

„Izgradnjom ovih infrastrukturnih projekata povećala bi se brzina i protok robe i putnika, što bi doprinijelo privrednom rastu i razvoju Tuzlanskog kantona, privlačenju investicija, mobilnosti građana i ravnomjernijem razvoju Federacije BiH“, ističu iz Vlade TK.

Na kraju se dodaje da će Vlada Tuzlanskog kantona „nastaviti s pripremnim aktivnostima u okviru svojih nadležnosti“, te da se očekuje „da institucije viših nivoa vlasti i Ured visokog predstavnika omoguće deblokadu procesa i stvore uslove za realizaciju infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za kanton“.