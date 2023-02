U BiH narednih dana pretežno oblačno vrijeme sa kišom i slabim snijegom

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima prolazno slab snijeg, a u nizinama i slaba kiša. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, a na jugu do 11 stupnjeva.

Visina snijega u 07.00 sati (cm): Bjelašnica 137; Čemerno 43; Ivan-sedlo 31; Han Pijesak 22; Sokolac 16; Sarajevo-Bjelave 12; Gacko 7; Bihać 6; Mrkonjić Grad, Srebrenica 5; Livno 3.

U četvrtak, 2. februara, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U nizinama sa slabom kišom, u višim područjima slab snijeg. Padavine se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab, prijepodne jugo, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, ppna jugu do 4, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 10, na jugu do 13 stupnjeva.

U petak, 3. februara, u Bosni i na sjeveru Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne lokalno u Bosni sa slabim snijegom. U većem dijelu Hercegovine vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna uglavnom između 0 i 6, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

U subotu, 4. februara, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i slabim snijegom. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 4, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna između 2 i 8, a na jugu zemlje do 13 stupnjeva, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena FHMZBiH.