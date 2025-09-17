U iznajmljenom stanu u Tuzli napadnute i opljačkane dvije žene

Arnela Šiljković - Bojić
Incident u blizini OŠ „Kreka“ u Tuzli, apel roditeljima i zajednici
Foto: RTV Slon/ Ilustracija

Dvije strane državljanke jučer su doživjele pljačku u iznajmljenom stanu u samom centru Tuzle. Incident se dogodio u ulici Hadži Bakir-bega Tuzlića oko 13:20 sati, a napadač im je nanio povrede i otuđio lične stvari.

Prema informacijama iz Uprave policije MUP-a TK, nepoznati muškarac nasilno je ušao u stan u kojem su boravile žene te uz upotrebu fizičke sile odnio torbu u kojoj su se nalazili dokumenti, mobilni telefon i novac.

Oštećene su odmah nakon događaja prevezene u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, gdje je utvrđeno da su zadobile lakše tjelesne povrede.

U istragu su uključeni pripadnici Policijske uprave Tuzla i Sektora kriminalističke policije, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. Također, slučaj je prijavljen Odjeljenju za strance Regionalnog ureda Tuzla.

Istraga je u toku s ciljem identifikacije i pronalaska počinioca.

