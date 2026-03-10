U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene

Jasmina Ibrahimović

Danas u Tuzli očekuje se sunčan dan s vedrim nebom. Temperature će tokom jutra biti niske, oko 3 do 5 stepeni, a popodne će porasti do ugodnih 17 do 18 stepeni.

Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5 m/s popodne. Padavine nisu predviđene, a vlažnost zraka je niska. Za današnji dan preporučujem laganu jaknu ili kaput ujutro, dok popodne možete obući ljepšu odjeću, ali uz sloj koji možete skinuti. Obuvite udobne cipele za šetnju.

U narednih sedam dana očekuju se značajne vremenske promjene. Nakon sunčane srijede, u četvrtak dolazi do naglog pada temperature i pojave kiše, s vjerojatnošću od 45%.

Petak će biti hladan, ali s manje padavina. Subota će donijeti privremeno poboljšanje s temperaturama do 18 stepeni i malo oblačnosti.

Nedjelja i početak naredne sedmice donose hladnoću i obilne padavine, posebno u ponedjeljak i utorak s vjerojatnošću od 80%. Najbolji dan za izlet u ovom periodu je subota, 14. marta, zbog najviših temperatura i minimalne vjerojatnosti padavina.

