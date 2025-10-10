U ponedjeljak u FBiH Dan žalosti zbog smrti Halida Bešlića

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas, na telefonskoj sjednici, na inicijativu premijera Federacije BiH Nermina Nikšića donijela Odluku o proglašenju 13.10.2025. godine Danom žalosti u Federaciji BiH, a zbog smrti velikana bosanskohercegovačke narodne muzike Halida Bešlića.

Kako je obrazloženo, na inicijativu velikog broja građana i građanki dan dženaze i komemoracije velikana bh. narodne muzike Halida Bešlića proglašen je Danom žalosti u Federaciji BiH. Ovom odlukom Vlada Federacije BiH odaje počast Halidu Bešliću, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine, a čije su pjesme ostavile trag na muzičkoj sceni i postale dio naše zajedničke kulturne baštine.

Također, navedeno je da ovo veliki gubitak izuzetno cijenjenog umjetnika, ne samo za Federaciju Bosne i Hercegovine nego za sve ljubitelje njegove muzike u regionu i šire.

Halid Bešlić je, pored muzičkog, ostavio i značajan društveni doprinos. Njegovo humanitarno djelovanje, skromnost i dostojanstvo zauvijek će ostati dio baštine naše zemlje. Svojim djelima je očuvao i promovisao kulturni identitet bosanskohercegovačkog društva.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja odnosno jarbola na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH. Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.