U srijedu Dan žalosti u Kalesiji

Nedžida Sprečaković
Dan žalostio u Kalesiji zbog smrti Aldine Jahić
Dan žalosti u Kalesiji zbog smrti Aldine Jahić u srijedu 19. novembra

Dan žalosti na području općine Kalesija bit će u srijedu, 19. novembra, zbog dženaze Aldini Jahić.

“Općinski načelnik Nermin Mujkanović, srijedu 19.novembar 2025.godine proglasio je Danom žalosti na području cijele općine Kalesija zbog dženaze Aldine Jahić iz Miljanovaca koja je ubijena u nedjelju u Mostaru gdje je bila zaposlena.” – stoji u saopćenju Općine Kalesija.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.

Dženaza namaz Aldini Jahić klanjat će se 19.novembra 2025. godine poslije ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Danas četvrti Dan žalosti u Tuzli povodom tragedije u Domu penzionera

Tuzla i TK

U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

BiH

Brčko distrikt proglasio 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u Tuzli

Tuzla i TK

Dan žalosti u Crnoj Gori zbog tragedije u Tuzli

BiH

Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga

BiH

Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Tuzla i TK

Korman pred Skupštinom TK o dva velika slučaja: Trgovina ljudima i požar u Domu penzionera

Vijesti

Vlada TK naglašava jačanje transparentnosti kroz rad Ureda za borbu protiv korupcije

Vijesti

Obilježena godišnjica vukovarske tragedije u Koloni sjećanja

Vijesti

Organizovano gledanje utakmice BiH – Austrija na Telexu

Vijesti

Kvalifikacije za Mundijal: BiH za plasman igra protiv Austrije

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]