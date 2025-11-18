U srijedu Dan žalosti u Kalesiji

Dan žalosti na području općine Kalesija bit će u srijedu, 19. novembra, zbog dženaze Aldini Jahić.

“Općinski načelnik Nermin Mujkanović, srijedu 19.novembar 2025.godine proglasio je Danom žalosti na području cijele općine Kalesija zbog dženaze Aldine Jahić iz Miljanovaca koja je ubijena u nedjelju u Mostaru gdje je bila zaposlena.” – stoji u saopćenju Općine Kalesija.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti.

Dženaza namaz Aldini Jahić klanjat će se 19.novembra 2025. godine poslije ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima.