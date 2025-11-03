U srijedu isplata penzija, prosječna 761 KM

Isplata penzija za oktobar počinje u srijedu 5. novembra 2025. godine preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Ovaj datum bit će važan za više od 462 hiljade penzionera koji očekuju svoja mjesečna primanja.

Najniža penzija za oktobar iznosi 599,28 KM, dok je zajamčena 715,21 KM. Najviši iznos penzije dostiže 2.996,40 KM. Prosječna penzija za korisnike samostalne penzije iznosi 761,57 KM.

Za isplatu penzija osigurano je oko 314,5 miliona KM, a na listi isplate nalazi se ukupno 462.491 korisnik. Među njima je 373.471 korisnik samostalne penzije, čija prosječna primanja iznose 761,57 KM.