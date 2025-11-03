U srijedu isplata penzija, prosječna 761 KM

RTV SLON
Ko ima pravo na razliku penzije?

Isplata penzija za oktobar počinje u srijedu 5. novembra 2025. godine preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH. Ovaj datum bit će važan za više od 462 hiljade penzionera koji očekuju svoja mjesečna primanja.

Najniža penzija za oktobar iznosi 599,28 KM, dok je zajamčena 715,21 KM. Najviši iznos penzije dostiže 2.996,40 KM. Prosječna penzija za korisnike samostalne penzije iznosi 761,57 KM.

Za isplatu penzija osigurano je oko 314,5 miliona KM, a na listi isplate nalazi se ukupno 462.491 korisnik. Među njima je 373.471 korisnik samostalne penzije, čija prosječna primanja iznose 761,57 KM.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Evo kad će biti isplaćene oktobarske penzije u Federaciji BiH

Istaknuto

Delić potvrdio: Zakon o PIO spreman, minimalna penzija 700 KM od...

BiH

Ako bude usvojen novi Zakon o PIO, penzije rastu za 17...

Istaknuto

Penzioneri ogorčeni: Najniža penzija neće dostići 700 KM, to je prazna...

BiH

Minimalna penzija 700 KM: da li je to realno već od...

Vijesti

Penzioneri se dogovorili s Vladom FBiH: Minimalna penzija će biti 700...

Istaknuto

U Vladi TK održan sastanak povodom istrage o iskorištavanju maloljetnica

BiH

U Čapljini otkriven spomenik Slobodanu Praljku osuđenom za ratne zločine

Istaknuto

BTC Živinice slavi šesti rođendan i vodi vas na planine

Sport

ŽFK Sloboda 2024 Tuzla odigrala derbi bez golova protiv Intera iz Posušja

BiH

Eman Košpo u borbi za minute u Fiorentini: Mladi Zmaj iz Barcelone čeka debi

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]