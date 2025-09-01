U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme

Edina Rizvić Aščić
Vremenska prognoza/ U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme
Sunčano u istočnom dijelu Tuzle/ Sjenjak

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topal dan s temperaturama koje će se kretati od 12°C u ranim jutarnjim satima do 28°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.1 m/s.

Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho. Preporučuje se lagana ljetna odjeća, sunčane naočale i eventualno šešir za zaštitu od sunca tokom najtoplijeg dijela dana.

Nemojte zaboraviti hidrataciju zbog visokih temperatura. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Slične prognoze i u ostatku kantona

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina. Temperature će tokom dana rasti od jutarnjih 10-14°C do popodnevnih 26-28°C. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadnog smjera.

Noću će temperature pasti na 15-18°C. U planinskim predjelima (Kladanj) nešto niže temperature, ali i dalje bez padavina.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenskaprognoza.ba

pročitajte i ovo

Vijesti

Od danas skuplja struja: Uvedene blok tarife, građani sami prijavljuju stanje brojila

Tuzla i TK

Đaci se vratili u školske klupe: Nova školska godina počela u TK

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata u SHMP pružene 164 zdravstvene usluge

BiH

Počeli protesti prevoznika, blokade pojedinih saobraćajnica

Vijesti

Od sutra prijeti kolaps snabdijevanja: Prevoznici u BiH najavili obustavu rada

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]