U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme

Danas u Tuzli očekuje se sunčan i topal dan s temperaturama koje će se kretati od 12°C u ranim jutarnjim satima do 28°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s najjačim udarima do 5.1 m/s.

Padavine nisu predviđene, tako da će vrijeme biti potpuno suho. Preporučuje se lagana ljetna odjeća, sunčane naočale i eventualno šešir za zaštitu od sunca tokom najtoplijeg dijela dana.

Nemojte zaboraviti hidrataciju zbog visokih temperatura. Nema aktivnih upozorenja za regiju.

Slične prognoze i u ostatku kantona

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno vedro i toplo, bez padavina. Temperature će tokom dana rasti od jutarnjih 10-14°C do popodnevnih 26-28°C. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadnog smjera.

Noću će temperature pasti na 15-18°C. U planinskim predjelima (Kladanj) nešto niže temperature, ali i dalje bez padavina.

Pratite aktuelnu vremensku prognozu na vremenskaprognoza.ba