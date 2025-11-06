U Tuzli proglašena četverodnevna žalost zbog tragedije u Domu penzionera

RTV SLON

Povodom tragičnog događaja koji se desio 4. novembra u večernjim satima u prostorijama Javne ustanove Dom penzionera Tuzla, kada je više štićenika izgubilo živote, grad Tuzla proglasio je četverodnevnu žalost. Žalost će trajati od 6. do 9. novembra 2025. godine.

Odlukom je propisano da će dani žalosti biti obilježeni spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Gradske uprave, kao i na zgradama javnih preduzeća i ustanova na području Tuzle.

Tokom trajanja žalosti, na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim i drugim javnim objektima neće se emitovati muzika.

Mediji sa područja Tuzle obavezni su svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju dana žalosti.

Odluka o proglašenju četverodnevne žalosti stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Tuzle“.

