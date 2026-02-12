U UKC Tuzla izvedena druga ovogodišnja transplantacija bubrega

Multidisciplinarni transplantacijski tim UKC Tuzla obavio je drugu živu srodničku transplantaciju bubrega u ovoj godini, a donor je bila majka koja je bubreg darovala svojoj kćerki. Zahvat je protekao uredno, a zdravstveno stanje obje pacijentice je stabilno.

Prema riječima načelnika Klinike za urologiju, doc. dr. Sameda Jagodića, operativni tok prošao je bez komplikacija i medicinski tim je zadovoljan postignutim rezultatima. Naveo je da je presađeni bubreg odmah nakon uspostavljanja cirkulacije pokazao funkciju, što se smatra veoma važnim pokazateljem uspješnosti transplantacije i daljeg oporavka.

Iz UKC Tuzla ističu da je rana funkcija transplantiranog organa potvrđena već tokom samog zahvata u operacionoj sali, što značajno utiče na dalji postoperativni tok liječenja.

Šef Odjeljenja za transplantaciju bubrega, dr. Rasim Agić, naglasio je da svaka transplantacija predstavlja rezultat zajedničkog rada velikog broja stručnjaka i kontinuirane podrške menadžmenta ustanove. Riječ je o složenom i precizno koordiniranom procesu u koji su uključeni timovi različitih specijalnosti, a u ovom zahvatu su, kako je naveo, aktivno učestvovali i mlađi ljekari, čime se jača dugoročna održivost transplantacijskog programa.

U realizaciji transplantacije učestvuju stručnjaci iz više oblasti, uključujući anesteziologiju, interne bolesti, transfuziologiju, laboratorijsku dijagnostiku, bolničku farmaciju, kao i psihološku i socijalnu podršku, uz angažman biologa i imunologa. Tokom operacije i poslijeoperativnog zbrinjavanja važnu ulogu imaju i hirurški i anesteziološki timovi te medicinske sestre Klinike za urologiju.