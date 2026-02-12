U UKC Tuzla izvedena druga ovogodišnja transplantacija bubrega

Adin Jusufović
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, zaključno s 4. decembrom 2025. godine, nije dostavio više važnih lijekova koji se koriste u terapiji onkoloških i hematoloških pacijenata.
Multidisciplinarni transplantacijski tim UKC Tuzla obavio je drugu živu srodničku transplantaciju bubrega u ovoj godini, a donor je bila majka koja je bubreg darovala svojoj kćerki. Zahvat je protekao uredno, a zdravstveno stanje obje pacijentice je stabilno.

Prema riječima načelnika Klinike za urologiju, doc. dr. Sameda Jagodića, operativni tok prošao je bez komplikacija i medicinski tim je zadovoljan postignutim rezultatima. Naveo je da je presađeni bubreg odmah nakon uspostavljanja cirkulacije pokazao funkciju, što se smatra veoma važnim pokazateljem uspješnosti transplantacije i daljeg oporavka.

Iz UKC Tuzla ističu da je rana funkcija transplantiranog organa potvrđena već tokom samog zahvata u operacionoj sali, što značajno utiče na dalji postoperativni tok liječenja.

Šef Odjeljenja za transplantaciju bubrega, dr. Rasim Agić, naglasio je da svaka transplantacija predstavlja rezultat zajedničkog rada velikog broja stručnjaka i kontinuirane podrške menadžmenta ustanove. Riječ je o složenom i precizno koordiniranom procesu u koji su uključeni timovi različitih specijalnosti, a u ovom zahvatu su, kako je naveo, aktivno učestvovali i mlađi ljekari, čime se jača dugoročna održivost transplantacijskog programa.

U realizaciji transplantacije učestvuju stručnjaci iz više oblasti, uključujući anesteziologiju, interne bolesti, transfuziologiju, laboratorijsku dijagnostiku, bolničku farmaciju, kao i psihološku i socijalnu podršku, uz angažman biologa i imunologa. Tokom operacije i poslijeoperativnog zbrinjavanja važnu ulogu imaju i hirurški i anesteziološki timovi te medicinske sestre Klinike za urologiju.

pročitajte i ovo

Vijesti

UKC Tuzla jača stručne kapacitete kroz saradnju s Medical Parkom i...

Tuzla i TK

UKC Tuzla pokrenuo nabavku solarnih panela

Tuzla i TK

POSKOK: Podignuta optužnica zbog slučaja nabavki u UKC Tuzla

Tuzla i TK

Nedostatak lijekova u UKC Tuzla: Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije izvršio...

Vijesti

Paketići i radost, Vlada TK darovala mališane

Vijesti

Uvedeno privremeno ograničenje posjeta u UKC-u Tuzla

Tuzla i TK

Odluka donesena: Gasi se koksara u Lukavcu

Tuzla i TK

Vremenska prognoza: Snijeg do kraja mjeseca

Tuzla i TK

Tuzla servis: Pružene su 223 zdravstvene usluge

Istaknuto

Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednom mjestu

Tuzla i TK

Oglasio se Čavalić nakon napuštanja SBiH: Ja idem dalje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]