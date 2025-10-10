U UKC-u Tuzla počeo 66. Tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla od 6. do 31. oktobra 2025. godine održava se 66. Tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena, koji je dio programa kontinuirane medicinske edukacije.

Organizatori tečaja su JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla i Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, a cilj je unapređenje stručnih znanja i vještina ljekara iz oblasti ultrazvučne i color dopler dijagnostike.

Voditelj tečaja, prof. dr. med. sc. Ervin Alibegović, pomoćnik direktora UKC-a Tuzla za nastavu i naučno-istraživački rad, istakao je da je cilj ovog programa omogućiti polaznicima sticanje i teorijskog i praktičnog iskustva.

„Program tečaja obuhvata teoretsku obuku, nakon koje polaznici pristupaju praktičnom dijelu rada, koji uključuje opisivanje nalaza na osnovu ultrazvučnih slika i izvođenje ultrazvučnih pregleda pacijenata“, kazao je prof. dr. Alibegović.

Tečaj koji ima dugogodišnju tradiciju

Dobrodošlicu učesnicima uputila je prof. dr. med. sc. Renata Hodžić, potpredsjednica Ljekarske komore TK, naglasivši značaj saradnje između Komore i UKC-a Tuzla u organizovanju kvalitetnih edukacija.

„Ovaj tečaj ima dugu tradiciju i pruža polaznicima priliku da uče od eminentnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom. Želim svima uspješnu edukaciju i da, osim novih znanja, iz Tuzle ponesu i lijepe uspomene“, poručila je prof. Hodžić.

Po završetku tečaja, učesnicima će biti uručeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji, čime će steći dodatne kompetencije u oblasti ultrazvučne dijagnostike abdomena.

Ovaj program još jednom potvrđuje posvećenost UKC-a Tuzla i Ljekarske komore TK stalnom stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini.