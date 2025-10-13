Ubedljiva pobjeda Zmajeva na Malti

Nedžida Sprečaković
Ubedljiva pobjeda Zmajeva na Malti
Ubedljiva pobjeda Zmajeva na Malti , foto: FS BIH

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv selekcije Malte, savladavši ih u prijateljskoj utakmici sa 4:1 na nacionalnom stadionu u Ta’Qaliju. Ta pobjeda šalje pozitivan signal, ali i otvara pitanja o formi, rotaciji i pripremi za ono što slijedi u kvalifikacijama

U prvom dijelu susreta na teren su izašli energično Zmajevi i već u 16. minuti došli u vodstvo – Amar Memić iskoristio je preciznu loptu Sameda Baždara i poslao je iza leđa golmana Malte. Igrala se 53. minuta kad je Haris Tabaković udvostručio prednost nakon asistencije Memića.

Maltežani su uspjeli smanjiti sa bijele tačke, nakon što je sudija dosudio penal za kontakt u šesnaestercu. Međutim, Zmajevi su odgovorili – prvo je Benjamin Tahirović pogodio mrežu, a zatim u posljednjim minutama postignut je i četvrti gol.

Selektor Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, nakon susreta izrazio je uz zadovoljstvo zbog pobjede, ali i skrenuo pažnju na neke nesigurnosti, posebno u drugom poluvremenu. On je istakao da je cilj bio testirati igrače, dati šansu svima da pokažu se u drugačijim pozicijama, i iskoristiti ovu utakmicu kao poligon za eksperimentisanje. Barbarez je priznao da je prijem gola ubacio dozu nesigurnosti u igru, ali da su izmjene vratile ravnotežu. Penal ocjenjuje kao segment u kojem su se mogli snažnije postaviti, ali se ne usuđuje oštro kritiovati mlade igrače jer su, kako kaže, mnogi tek zajedno formirali tim.

Sljedeći izazovi pred Zmajevima su kvalifikacioni dueli koje neće biti moguće izbjegavati – u novembru ih očekuju susreti protiv Rumunije u Zenici (15. novembar) i protiv Austrije u Beču (18. novembar).

