Ubistvo u Mostaru, pronađeno tijelo muškarca

U mostarskom naselju Zalik jutros je pronađeno beživotno tijelo muškarca, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrđeno je da se radi o ubistvu.

Kako je saopćeno, Policijska uprava Mostar zaprimila je prijavu u 3:20 sati od djelatnika Hitne medicinske pomoći, koji su obavijestili policiju da se u blizini ambulante u Zaliku nalazi tijelo muškarca.

Po dolasku na mjesto događaja policijski službenici su utvrdili da postoje elementi krivičnog djela ubistva. Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.

„Možemo potvrditi da se radi o ubistvu, a identitet osobe koja je preminula još se utvrđuje“, izjavila je glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš.

Iz policije je navedeno da su u toku intenzivne mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti događaja, a više informacija bit će poznato nakon završetka uviđaja i istrage.