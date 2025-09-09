Učenik osnovne škole u Tuzli prijetio vršnjaku da će ga napasti hladnim oružjem

Kako je potvrđeno iz Uprave policije MUP-a TK, u ponedjeljak, 8. septembra da je u jednoj osnovnoj školi u Tuzli došlo do verbalnih prijetnji između učenika.

„Dana 08.09.2025.godine, PS Centar/PU Tuzla direktorica jedne osnovne škole u Tuzli prijavila je da je tokom boravka u školi 12-godišnjak verbalno vrijeđao i prijetio da će napasti drugog 12-godišnjaka hladnim oružjem.“ – navodi se u saopćenju.

Na mjesto događaja upućena je patrola policije PS Centar, o događaju upoznato Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona (KTTK) te su već preduzete i dalje se preduzimaju sve potrebne radnje prema uputama dežurnog tužioca KTTK-a. U rad po prijavi uključen je i Centar za socijalni rad Tuzla.

„U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH, Uprava policije MUP TK-a nije u mogućnosti davati više informacija u konkretnom slučaju.“ – dodaju iz Uprave policije MUP-a TK.