UKC Tuzla dobija podršku iz 45 miliona KM koje je osiguralo Federalno ministarstvo finansija

Jasmina Ibrahimović
UKC Tuzla, UKC Tuzla duguje više od 300.000 KM
Foto: RTV Slon/Arhiva

Federalno ministarstvo finansija završilo je isplatu sredstava u ukupnom iznosu od 45 miliona KM, namijenjenih za tri klinička centra na području Federacije BiH.

Primatelji transfera su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Sredstva su namijenjena za osiguravanje dostignute razine standarda sigurnosti i kvalitete zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog područja Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova, zadovoljavanje zdravstvenih potreba pacijenata te osiguranje kontinuiranog pružanja sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite.

