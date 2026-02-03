UKC Tuzla jača stručne kapacitete kroz saradnju s Medical Parkom i edukaciju ljekara u Turskoj

Nedžida Sprečaković
UKC Tuzla jača stručne kapacitete kroz saradnju s Medical Parkom i edukaciju ljekara u Turskoj

Univerzitetski klinički centar Tuzla započeo je provedbu Sporazuma o stručnoj saradnji i edukaciji medicinskog kadra, dogovorenog nakon radnih sastanaka predstavnika turske medicinske grupacije Medical Park i menadžmenta UKC Tuzla.

Kako je saopćeno iz UKC Tuzla, aktivnosti predviđene sporazumom usmjerene su na jačanje stručnih kompetencija ljekara, razmjenu znanja i iskustava, te uvođenje novih medicinskih procedura u kliničku praksu ove zdravstvene ustanove.

Foto: dr. Hajrudin Kozarević (desno)

U okviru dogovorenih aktivnosti, stručno usavršavanje u Turskoj, u okviru Medical Park u Istanbul, obavio je dr. Hajrudin Kozarević, uposlenik Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla.

Tokom boravka, dr. Kozarević se dodatno educirao iz oblasti interventne radiologije, s fokusom na endovaskularni tretman perifernih krvnih sudova i embolizaciju ekspanzivnih lezija, navodi se u objavi UKC Tuzla.

Dr. Kozarević je istakao da mu je usavršavanje omogućilo sticanje novih znanja i praktičnih iskustava, te da će stečene kompetencije doprinijeti unaprjeđenju postojećih procedura i postepenom uvođenju novih interventno-radioloških metoda u UKC Tuzla, u skladu s tehničkim i organizacionim mogućnostima ustanove.

Direktor UKC Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić poručio je da kontinuirana edukacija medicinskog kadra i razvoj međunarodne saradnje spadaju među strateške prioritete ove zdravstvene ustanove, naglašavajući da saradnja s Medical Park i drugim evropskim i svjetskim zdravstvenim ustanovama omogućava pristup savremenim znanjima, tehnologijama i međunarodnim iskustvima, što se, kako je naveo, direktno odražava na kvalitet usluga za pacijente.

