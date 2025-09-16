UKC Tuzla prvi u regiji: Dojenče izliječeno savremenim uređajem IRRAflow

U Klinici za neurohirurgiju UKC Tuzla izvedena je prva primjena savremenog uređaja IRRAflow u pedijatrijskoj populaciji u regiji, a jedan od rijetkih zabilježenih slučajeva i na nivou Evrope. Ovu činjenicu potvrdili su predstavnici kompanije koja proizvodi i distribuira uređaj.

Ovim postupkom uspješno je izliječeno dojenče s postmeningitičnim hidrocefalusom, nakon brojnih pokušaja standardnim metodama liječenja, odnosno vanjskom drenažom.

Načelnik Klinike za neurohirurgiju, doc.dr med.sci. Mirza Moranjkić, pojašnjava važnost ovog slučaja:

“Postmeningitični hidrocefalus jedan je od najsloženijih i najosjetljivijih problema u pedijatrijskoj neurohirurgiji. Riječ je o stanju koje nastaje kao posljedica upale moždanih ovojnica i mozga, a manifestuje se nakupljanjem i otežanim oticanjem moždane tekućine. Radi se ooboljenju opasnom po život. Već decenijama se u liječenju koristi zlatni standard, tzv. vanjska drenaža, sistem koji omogućava odvođenje viška tekućine iz mozga, a kroz isti se često aplicira i antibiotska terapija. Međutim, najveći problem ovog pristupa je to što sama drenaža vrlo brzo postaje izvor novih infekcija. Na taj način ulazimo u začarani krug u kojem drenaža istovremeno liječi, ali i proizvodi infekciju, što pacijenta dovodi u stalno pogoršanje.”

Prema riječima dr. Moranjkića, upravo takav slučaj nedavno je zbrinut na ovoj klinici kod jednog dojenčeta iz povratničke populacije.

“Nedavno smo imali slučaj dojenčeta s teškim oblikom ove bolesti i koincidencijom smo dobili na raspolaganje uređaj koji fabrički nazivamo IRRAflow, a koji je do tada u regionu nekoliko puta primjenjivan isključivo kod odraslih pacijenata. Uspjeli smo nakon desetak dana primjene uređaja potpuno sterilizirati likvor i stabilizirati stanje. Dijete, koje je prije upotrebe IRRAflow uređaja liječeno dva i po mjeseca vanjskim drenažama i antibioticima, danas je u potpunosti dobro. Ovo je, prema dostupnim informacijama, prvi put da je ovaj uređaj primijenjen kod ovako kompleksnog pedijatrijskog pacijenta u regiji, što našu kliniku svrstava među pionire u primjeni novih terapijskih mogućnosti”, ističe načelnik Moranjkić.

Dodatnu važnost ovog uspjeha naglašava i prim.dr.med.sci Jakupović Selma, šef odjeljenja za dječiju neurohirurgiju.

“Treba naglasiti da se u posljednjih pedeset godina u načinu tretiranja pacijenata kojima je neophodna vanjska ventrikularna drenaža nije desila nikakva značajna inovacija. To je bio jedini standard, metoda koja spašava život, ali i metoda koja ima svoja ograničenja. Posebno je naglašena u pedijatrijskoj dobi, kada svako povećanje intrakranijalnog pritiska može imati nesagledive posljedice po razvoj mozga. Sretni smo što smo uz pomoć ovog sistema uspjeli u potpunosti izliječiti dijete. Ovo nam otvara mogućnost da u budućnosti liječimo ne samo odrasle osobe, nego i djecu, jer uređaj nudi široke opcije primjene, od liječenja postmeningitičnog hidrocefalusa do liječenja subduralnih hematoma.Uređaj istovremeno monitorira pritisak unutar mozga, drenira likvor, ispira sadržaj komornog sistema i omogućava elektronsko praćenje intrakranijalnog pritiska, pruža mogućnost aplikacije lijekova, uključujući i antibiotike.Nakon pedesetak godina, ovo je prva inovacija u ovom području koja nam je dala odlične rezultate”, zaključuje dr Jakupović.