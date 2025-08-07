UKC Tuzla: U toku veliki radovi, stiže nova oprema vrijedna milione maraka

U narednim danima planirana je isplata druge tranše sredstava u iznosu od oko 11 miliona KM za nastavak infrastrukturnih i tehnoloških ulaganja u UKC Tuzla, najavio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Kako je istakao, sredstva će biti usmjerena na nabavku savremene medicinske opreme te na adaptaciju i uređenje ključnih bolničkih prostora u cilju poboljšanja uslova za liječenje građana ovog kantona.

Tokom obilaska Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, premijer se upoznao sa fazom deinstalacije zastarjele opreme i pripremom prostora za ugradnju najmodernijih dijagnostičkih uređaja – među kojima su MRI aparat jačine 3 Tesla, novi CT uređaj i dvije angio sale. U isto vrijeme, priprema se prostor za postavljanje mamografa, SPECT uređaja, a uskoro stižu i tri nova C-luka.

Premijer Halilagić obišao je i Kliniku za ginekologiju i akušerstvo, gdje su u toku radovi na rekonstrukciji rađaone i odjela za novorođenčad. Za ovaj projekat iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je 600.000 KM.

Direktor UKC Tuzla, prof. dr. Šekib Umihanić, zahvalio je premijeru i Vladi TK na podršci te naglasio važnost započetih investicija, koje uključuju i planove za narednu godinu.

“Razgovarali smo o nastavku infrastrukturnih radova, ali i o nabavci savremene opreme. Poseban fokus stavili smo na energetsku efikasnost i mogućnost ugradnje solarnih panela, što je jedan od strateških ciljeva naše ustanove”, izjavio je Umihanić.

Dugogodišnje zanemarivanje ulaganja ostavilo je negativne posljedice na pojedine klinike, kako u pogledu infrastrukture, tako i opreme. Sadašnje investicije predstavljaju prekretnicu i važne korake ka boljoj zdravstvenoj usluzi i kvalitetnijim uslovima rada za ljekare i medicinske radnike.

Obilazak radova premijer Halilagić obavio je zajedno s direktorom Umihanićem, posjetivši više klinika koje su trenutno u fazi rekonstrukcije i opremanja, uključujući Kliniku za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata.

“Važno nam je bilo da se na terenu uvjerimo u tok realizacije projekata koje Vlada TK finansira iz budžeta. Prva tranša od oko 15 miliona KM uplaćena je početkom godine, a danas s ponosom možemo reći da su svi procesi javnih nabavki i tendera završeni u predviđenim rokovima”, naglasio je premijer Halilagić.