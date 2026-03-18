UKC Tuzla unaprijedio liječenje: Počela raditi Ambulanta za terapiju bola

Unutrašnjom sistematizacijom Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, u okviru anesteziološke poliklinike predviđeno je postojanje Ambulante za terapiju bola. Do danas su bile funkcionalne anesteziološka i specijalistička ambulanta, dok ambulanta za terapiju bola, u pravnom smislu, nije bila u funkciji.

Otvaranjem Ambulante za terapiju bola u fokus se stavlja pacijent s ciljem smanjenja ili potpunog uklanjanja bola. Ovim pristupom pacijentu se omogućava lakši i brži oporavak, kraći boravak u bolnici, manji rizik od infekcija i ukupno bolji ishodi liječenja.

U ambulanti će se obavljati prvi pregledi, procjena intenziteta i karakteristika bola, na osnovu čega će anesteziolog, kao nosilac tima, izrađivati individualni plan liječenja za svakog pacijenta. Ciljna skupina su pacijenti s hroničnim bolom, a plan terapije će obuhvatati farmakološke metode, ali i različite interventne procedure.

Prema riječima prof. dr. med. sc. Jasmine Smajić, načelnice Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC Tuzla, potreba za osnivanjem ambulante proizašla je iz sve većeg broja pacijenata koji pate od hroničnog bola, kao i činjenice da je terapija bola sastavni dio specijalizacije anesteziologa i reanimatologa.

„Pokrenuta je inicijativa u okviru koje je određeni broj ljekara, uz podršku menadžmenta naše ustanove, završio edukacije iz oblasti regionalne anestezije i terapije bola u centrima u zemlji i inostranstvu. Sa radom Ambulante za terapiju bola započinjemo nakon što smo osigurali dovoljan broj educiranog kadra. Rad ambulante zasnivat će se na multidisciplinarnom i individualnom pristupu pacijentu. Osim anesteziologa i medicinskih sestara tehničara, u rad će biti uključeni i specijalisti drugih grana medicine, prije svega fizikalne medicine. Po potrebi će se uključivati u konsultacije i davati preporuke za daljnji tretman. Posebno ističem metode poput akupunkture, lokalne aplikacije anestetika i analgetika u bolna područja, kao i blokade perifernih živaca pod kontrolom ultrazvuka“, istakla je prof. dr. Smajić.

Značajnu ulogu u multidisciplinarnom timu imat će i psiholozi i socijalni radnici, kao i specijalisti hirurgije, ortopedije, urologije, neurohirurgije, neurologije i onkologije, koji će se uključivati prema potrebi.

Prema riječima specijaliste anesteziologije i reanimatologije, dr. Fatime Iljazagić Halilović, edukacije iz oblasti terapije bola ljekari UKC Tuzla kontinuirano usavršavaju još od 2014. godine.

„Realizirali smo brojne edukacije iz oblasti terapije bola, kao i akupunkture u Kliničkoj bolnici Rijeka i Kliničkom bolničkom centru Osijek. Posebno bih istakla edukacije iz oblasti ultrazvuka i njegove primjene u invazivnim procedurama u terapiji bola i regionalnoj anesteziji, koje su usko povezane. Kroz edukaciju iz regionalne anestezije paralelno smo razvijali i znanja iz terapije bola“, kazala je dr. Iljazagić Halilović.

U početnoj fazi ambulanta će raditi dva dana u sedmici, utorkom i četvrtkom, od 11 do 15 sati, dok su interventne procedure planirane srijedom.