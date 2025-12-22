Ukinuto zaključavanje vozila bez kupljene karte, ali ne za sva vozila

U Tuzli je od 15. decembra ukinuto zaključavanje vozila bez kupljene parking karte, ali ne za sva vozila, čime je dosadašnja praksa stavljanja takozvane kandže prestala da se primjenjuje na automobile sa domaćim registarskim oznakama. Ova mjera, međutim, ne važi za vozila sa stranim registarskim tablicama, za koja blokada točka ostaje na snazi.

Novi sistem naplate

Umjesto zaključavanja, uvodi se novi sistem naplate i sankcionisanja koji podrazumijeva izdavanje doplatne dnevne parking karte. U slučaju da vozač ne plati parkiranje, uposlenici zaduženi za kontrolu ostavit će obavijest na vjetrobranskom staklu vozila, u pisanoj ili štampanoj formi, sa uputama za plaćanje. Uz obavijest će stajati i upozorenje da, ukoliko iznos ne bude uplaćen u roku od osam dana, slijedi prekršajni nalog. Vozilo će istovremeno biti fotografisano kao dokaz da je obavijest uredno ostavljena.

Cijena doplatne dnevne parking karte iznosi 20 KM. Ukoliko vozač ne izmiri obavezu u predviđenom roku, preduzeće koje upravlja naplatom parkiranja uputit će pismenu opomenu na kućnu adresu vlasnika vozila, uz dodatni rok od osam dana za plaćanje i obavezu pokrivanja troškova dostave. Ako ni nakon toga dug ne bude izmiren, vlasniku se izdaje prekršajni nalog, uz obavezu da dostavi podatke o osobi koja je u trenutku prekršaja upravljala vozilom. U slučaju da to ne učini, smatraće se da je prekršaj počinio sam vlasnik.

Važno je naglasiti da se ukidanje zaključavanja odnosi isključivo na vozila sa domaćim registarskim oznakama. Za strana vozila praksa postavljanja uređaja za blokadu točka ostaje nepromijenjena, uz obaveznu obavijest o načinu deblokade. Cijeli proces blokiranja, kao i do sada, biće dokumentovan fotografijama i video zapisima.

Od 15. decembra počeo je testni period primjene doplatnih parking karata, dok će od 1. januara 2026. godine ovaj sistem u potpunosti zamijeniti blokadu vozila za domaće registarske oznake.

„Funkcionisat će na sljedeći način, svakom vozaču koji parkira, a ne plati parking, biće izdata doplatna karta. Doplatna karta će biti zakačena na vjetrobransko staklo vozila i vozač će imati rok od osam dana da je plati. Ako to ne učini, biće pismeno obaviješten o obavezi plaćanja, a na doplatnoj karti biće dodani i troškovi pošte, koji iznose oko 2 do 3 KM“, pojasnio je Nedžad Malikić, direktor JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla.