Ulaganja u vodoprivredu u Živinicama, Srebreniku i Kladnju 843.000 KM

U Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori o prijenosu sredstava sa gradovima Živinice i Srebrenik te Općinom Kladanj, u okviru Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede za 2025. godinu.

Prema riječima ministra Fedahije Ahmetovića, riječ je o sedam ugovora ukupne vrijednosti 843.000 KM.

„Ovo je nastavak realizacije programa raspodjele sredstava iz vodnih naknada. Svi gradovi i općine imali su priliku da provedu javne nabavke i implementiraju projekte u ovoj godini“, kazao je ministar Ahmetović.

Četiri projekta u Živinicama

Gradu Živinice dodijeljena su sredstva za četiri projekta ukupne vrijednosti od gotovo 400.000 KM. Među njima su uređenje potoka Kršćanica u MZ Gračanica i Zelenika (99.513,30 KM), osiguranje stabilnog vodosnabdijevanja vodovoda Zukići u MZ Podgajevi (81.783 KM), četvrta faza projekta vodosnabdijevanja u MZ Kovači (113.488,83 KM) te izgradnja bunarske konstrukcije i potisnog cjevovoda u MZ Svojat (74.142,90 KM).

„Zahvaljujem Vladi i resornom ministarstvu na podršci u realizaciji projekata važnih za građane Živinica“, istakao je gradonačelnik Began Muhić.

Dva projekta u Srebreniku

Grad Srebrenik potpisao je dva ugovora – za izgradnju rezervoara za pitku vodu u naselju Ahmići, gdje je iz kantonalnih sredstava osigurano 70.000 KM, te za projekat smanjenja pritisaka i gubitaka u gradskoj vodovodnoj mreži, za koji je predviđeno 90.000 KM.

„Cilj nam je stabilizovati pritiske i smanjiti gubitke kako bi više vode stiglo do korisnika“, kazao je gradonačelnik Adnan Bjelić.

Kladanj nastavlja uređenje korita Drinjače

Načelnik Kladnja Edis Šarić potpisao je ugovor vrijedan 314.297,97 KM, kojim se nastavlja projekat uređenja korita rijeke Drinjače.

„Riječ je o važnoj investiciji za zaštitu od erozije, klizišta i poplava koje ugrožavaju naseljena područja“, rekao je Šarić.

Nakon potpisivanja ugovora, lokalne zajednice mogu uvesti izvođače u posao, dok će resorno ministarstvo nadgledati realizaciju projekata, saopćeno je iz Vlade Tuzlanskog kantona.