Upozorenje vozačima: Na putevima BiH mokro, maglovito i sa radovima

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrim i mjestimično vlažnim kolovozima, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog učestalih odrona na brojnim dionicama. Magla i niska oblačnost u kotlinama i preko planinskih prevoja povremeno smanjuju vidljivost, što dodatno otežava vožnju.

Zbog sanacije dilatacije na mostu u Ostrožcu, na magistralnom putu Konjic–Jablanica, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila koje regulišu semafori.

Usporeno se vozi i na magistralnom putu Žepče–Maglaj, na lokaciji Ozimica, gdje je kolovoz oštećen u zoni spoja sa budućom petljom autoceste.

Radovi su aktuelni i na više saobraćajnica, među kojima su dionice autoceste A-1 Podlugovi–Sarajevo sjever te magistralni putevi Bileća–Trebinje (Žudojevići), Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Klašnice–Banja Luka, Jablanica–Blidinje (Kosne Luke), Jablanica–Prozor (Mirci), Semizovac–Olovo, Gacko–Foča (Sastavci), Mostar–Čitluk (ulaz u Čitluk) i Jajce–Crna Rijeka.

Na području Kobilje Glave, na magistralnoj cesti Sarajevo–Vogošća, od 9 do 15 sati saobraćaj se odvija jednom trakom zbog radova na sanaciji klizišta.

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene, na dionici Dobro Polje–Miljevina, tokom dana dolazi do polusatnih obustava saobraćaja u vremenu od 7:30 do 17 sati.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno čekaju do 30 minuta. Međutim, zbog uvođenja novog evropskog sistema registracije putnika (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je saobraćaj za vozila preko 5 tona zabranjen na prelazu Karakaj kod Zvornika. Teretni saobraćaj preusmjeren je na prelaze Bratunac i Rača, a autobusi koriste GP Šepak, koji je za teretna vozila otvoren od 9 do 13 i od 22 do 6 sati, dok vikendom prelazak moguć od 22 do 6 sati.