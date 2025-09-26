Uprava policije MUP TK: Izvršeni pretresi na više lokacija, oduzeta opojna droga

Jasmina Ibrahimović

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije i policijskim upravama i stanicama, sproveli su 23. i 24. septembra koordiniranu akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela.

Akcija je provedena uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva TK i po naredbama nadležnih općinskih sudova, a obuhvatila je više lokacija na području kantona. Pretresani su osumnjičeni, kao i stambeni i drugi prostori koje koriste osobe povezane s izvršenjem krivičnih djela.

Tom prilikom oduzeto je 32 pakovanja s bijelom praškastom i biljnom materijom koja izgledom asocira na drogu, 49 tableta za koje se sumnja da su narkotici, tri digitalne vage, tri drobilice, laptop, dva tableta, osam mobilnih telefona te drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz.

Pronađene materije bit će upućene na vještačenje, dok će protiv osoba obuhvaćenih istragom, nakon kompletiranja predmeta, biti podneseni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu TK.

