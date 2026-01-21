Uskoro počinje ramazan, prva teravija 18. februara

Arnela Šiljković - Bojić

Prema vaktiji i hidžretskom kalendaru za 2026. godinu poznat je raspored najznačajnijih islamskih datuma, uključujući početak ramazana i datume ramazanskog i kurbanskog bajrama.

Ramazan u 2026. godini počinje u četvrtak, 19. februara, kada nastupa prvi dan posta. Prva teravija klanjat će se u srijedu, 18. februara, u noći uoči početka posta.

Prema navedenom rasporedu, ramazan traje 29 dana, a Lejletul-Bedr pada u petak, 6. marta. Lejletul-Kadr, kao jedna od najznačajnijih noći u ramazanu, nastupa u noći sa nedjelje na ponedjeljak, odnosno 16. marta 2026. godine.

Ramazanski bajram obilježavat će se tri dana, a prvi dan Bajrama je u petak, 20. marta.

Kurban bajram nastupa u srijedu, 27. maja i traje ukupno četiri dana.

pročitajte i ovo

Vijesti

Objavljena ramazanska vaktija: Evo u koliko sati počinje post prvog dana

Vijesti

Za mjesec ipo stiže ramazan

Vijesti

MFS-EMMAUS tokom Ramazana obezbijedio više od 35.000 iftara

Istaknuto

Posljednji je dan odabranog mjeseca Ramazana

Istaknuto

Poznato koliko iznosi zekat za 2025. godinu i ko je obavezan...

Istaknuto

Iftari na kućni prag: Merhamet donosi ramazansku radost najugroženijima

Tuzla i TK

Ministarstvo obrazovanja TK raspisalo ponovni konkurs za svečanu pjesmu u školama

Tuzla i TK

Tuzla: Javni uvid i rasprava o nacrtu plana „Topolica“

Tuzla i TK

UKC Tuzla pokrenuo nabavku solarnih panela

BiH

FBiH ide u modernizaciju fiskalizacije: Cilj suzbijanje utaje poreza i sive ekonomije

Vijesti

Federalni plan upravljanja otpadom: Čelić zainteresovan za učešće u mjerama i realizaciji

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]