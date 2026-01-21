Uskoro počinje ramazan, prva teravija 18. februara

Prema vaktiji i hidžretskom kalendaru za 2026. godinu poznat je raspored najznačajnijih islamskih datuma, uključujući početak ramazana i datume ramazanskog i kurbanskog bajrama.

Ramazan u 2026. godini počinje u četvrtak, 19. februara, kada nastupa prvi dan posta. Prva teravija klanjat će se u srijedu, 18. februara, u noći uoči početka posta.

Prema navedenom rasporedu, ramazan traje 29 dana, a Lejletul-Bedr pada u petak, 6. marta. Lejletul-Kadr, kao jedna od najznačajnijih noći u ramazanu, nastupa u noći sa nedjelje na ponedjeljak, odnosno 16. marta 2026. godine.

Ramazanski bajram obilježavat će se tri dana, a prvi dan Bajrama je u petak, 20. marta.

Kurban bajram nastupa u srijedu, 27. maja i traje ukupno četiri dana.