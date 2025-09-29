Uskoro stiže i prvi snijeg: Meteorolozi objavili kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Prema prognozi meteorologa BHMETEO.ba, prvi dani oktobra donijet će neuobičajeno hladno i promjenjivo vrijeme, uz lokalne padavine, a na planinama i prvi snijeg ove sezone.

Temperature su već posljednjih dana u postepenom padu, a od srijede, 1. oktobra, očekuje se zahlađenje daleko ispod prosjeka za ovaj period godine. Drugi dio sedmice donosi vrhunac hladnog vala uz slabije padavine, koje će biti izraženije samo u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. U nizinama će padati kiša, dok će u planinskim predjelima centralne i istočne BiH zabijeliti prvi snijeg.

Dnevne temperature u prvim danima mjeseca kretat će se uglavnom od 4 do 10 stepeni Celzijusa, dok će na jugu biti nešto toplije, ali uz osjetno hladniji dojam zbog pojačanog sjevernog vjetra. U Hercegovini i na zapadu Bosne očekuje se jaka do olujna bura.

U noći na subotu, 4. oktobra, moguća je i pojava mraza, prvenstveno na zapadu i sjeverozapadu zemlje. Početkom naredne sedmice novo naoblačenje moglo bi donijeti nove padavine, pa će prva dekada oktobra proteći u znaku promjenjivog i natprosječno hladnog vremena.

Miholjsko ljeto, prema trenutnim prognozama, još uvijek nije na vidiku.