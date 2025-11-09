Uspješno realizovani letovi na Međunarodnom aerodromu Tuzla

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla danas su bez poteškoća realizovani svi redovni letovi, ali i dva preusmjerena leta iz Dortmunda i Basela, koji su zbog nepovoljnih vremenskih uslova na aerodromu u Banjoj Luci sletjeli u Tuzlu, saopšteno je.

Putnicima s ovih letova omogućen je autobuski transfer iz Tuzle do Banje Luke, čime je osigurana njihova bezbjednost i nastavak putovanja bez zastoja.

Iz Aerodroma Tuzla istaknuto je da je ovaj događaj još jednom potvrdio visok nivo operativne spremnosti i profesionalnosti aerodromskih službi, koje su pravovremeno i efikasno odgovorile na sve tehničke i logističke zahtjeve.