Uspomena je nova emotivna balada kantautorice Marine Nine Rmuš iz Crne Gore, koja kroz nježne stihove i melodičnu interpretaciju donosi priču o sjećanju, zahvalnosti i snazi da nastavimo dalje. Posvećena je onima koji su nas napustili, ali i dalje žive kroz naše misli, uspomene i djela.

Pjesma donosi tihe saveznike tuge, ali i nenametljiv podsjetnik da bol nije teret koji nosimo sami. U stihovima se osjeti istinska potreba da nastavimo svoj put, svjesni da kroz nas nastavlja da živi dio onih koje volimo.

Mi idemo naprijed

Jer dugujemo njima

Da nastavimo put

S njima u mislima.

Mi idemo naprijed

Jer dugujemo njima

Da kroz nas žive

U našim djelima.

Muziku i tekst za Uspomenu potpisuje Marina Nina Rmuš, dok aranžman nosi potpis Antona Lekočaja. Pjesma je dostupna na YouTube kanalu Nine Rmuš, a slušatelji već ističu da Uspomena dira srce i budi najdublje emocije, a spot pogledajte u produžetku teksta.

Uspomena i priča o Marini Nini Rmuš

Marina Nina Rmuš rođena je 3. novembra 1985. godine u Beranama, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom diplomirala engleski jezik i književnost. Pet godina je radila u prosvjeti, a 2009. godine osnovala je prvu plesnu školu na sjeveru Crne Gore.

Kao licencirana trenerica i nacionalna plesna sutkinja, Nina je kroz Plesni klub „Duga“ doprinijela razvoju kulture i umjetnosti u Beranama, a njen rad je prepoznat i nagrađen 21. julskom nagradom za doprinos razvoju kulture.

Pored pedagoškog i trenerskog rada, Nina se bavi i kreativnim projektima: od 2016. do 2021. godine osmislila je, režirala i producirala brojne plesne spotove, a kreirala je i prvi mjuzikl za srednjoškolce u Crnoj Gori, inspirisan kultnim filmom „Briljantin“.

Svojim umjetničkim djelovanjem, Nina Rmuš spaja ples, muziku i emociju, a Uspomena je još jedan dokaz da njena kreativnost i talenat prevazilaze granice plesne scene.

