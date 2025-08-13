Uspomena – nova pjesma Marine Nine Rmuš koja budi najdublje emocije

Albina Vicković
Uspomena nova pjesma Marine Nine Rmuš iz Crne Gore
"Uspomena" je emotivna pjesma Nine Rmuš - posveta onima koji su nas napustili, ali i dalje žive kroz nas. Pjesma govori o sjećanju, zahvalnosti i snazi da nastavimo dalje - jer im to dugujemo. Stihovi su tihi saveznici tuge, ali i nježni podsjetnik na to da nismo sami u svom bolu.

Uspomena je nova emotivna balada kantautorice Marine Nine Rmuš iz Crne Gore, koja kroz nježne stihove i melodičnu interpretaciju donosi priču o sjećanju, zahvalnosti i snazi da nastavimo dalje. Posvećena je onima koji su nas napustili, ali i dalje žive kroz naše misli, uspomene i djela.

Pjesma donosi tihe saveznike tuge, ali i nenametljiv podsjetnik da bol nije teret koji nosimo sami. U stihovima se osjeti istinska potreba da nastavimo svoj put, svjesni da kroz nas nastavlja da živi dio onih koje volimo.

Mi idemo naprijed
Jer dugujemo njima
Da nastavimo put
S njima u mislima.

Mi idemo naprijed
Jer dugujemo njima
Da kroz nas žive
U našim djelima.

Muziku i tekst za Uspomenu potpisuje Marina Nina Rmuš, dok aranžman nosi potpis Antona Lekočaja. Pjesma je dostupna na YouTube kanalu Nine Rmuš, a slušatelji već ističu da Uspomena dira srce i budi najdublje emocije, a spot pogledajte u produžetku teksta.

Uspomena i priča o Marini Nini Rmuš

Marina Nina Rmuš rođena je 3. novembra 1985. godine u Beranama, gdje je završila osnovnu i srednju školu, a potom diplomirala engleski jezik i književnost. Pet godina je radila u prosvjeti, a 2009. godine osnovala je prvu plesnu školu na sjeveru Crne Gore.

Kao licencirana trenerica i nacionalna plesna sutkinja, Nina je kroz Plesni klub „Duga“ doprinijela razvoju kulture i umjetnosti u Beranama, a njen rad je prepoznat i nagrađen 21. julskom nagradom za doprinos razvoju kulture.

Pored pedagoškog i trenerskog rada, Nina se bavi i kreativnim projektima: od 2016. do 2021. godine osmislila je, režirala i producirala brojne plesne spotove, a kreirala je i prvi mjuzikl za srednjoškolce u Crnoj Gori, inspirisan kultnim filmom „Briljantin“.

Svojim umjetničkim djelovanjem, Nina Rmuš spaja ples, muziku i emociju, a Uspomena je još jedan dokaz da njena kreativnost i talenat prevazilaze granice plesne scene.

Nezaboravne rock balade koje i danas osvajaju generacije

Ultimativni plesni hitovi 70-ih i 80-ih – DJ preporuka Radija Slon

pročitajte i ovo

Magazin

Počinje sezona ambrozije, kako se zaštititi?

Magazin

Vaške i gnjide: Šokira koliko su i danas prisutne, evo kako ih ukloniti

Vijesti

Ko ima prednost? Jednačina sa više nepoznatih!

Magazin

Aleksandar Hemon 13. augusta u Lukavcu: Književna večer u sklopu manifestacije Ljeto u Lukavcu

Vijesti

Domaći piling koji briše celulit, zateže kožu i opija mirisom

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]